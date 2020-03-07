Пассажирам поездов «Аллегро» начали измерять температуру

Пассажирам поездов &#171;Аллегро&#187; начали измерять температуру
Проверка проводится только российской стороной. Фото: Baltphoto

Пассажирам поездов «Аллегро», курсирующих между Северной столицей и Хельсинки, начали в обязательном порядке измерять температуру.

В качестве мер по предупреждению распространения опасной инфекции коронавируса, всем пассажирам скоростных поездов «Аллегро» измеряют температуру. В случае, если у кого-то из прибывших в Петербург обнаружат повышенную температуру, этого пассажира могут отправить на обследование в одно из городских медучреждений, пишет ТАСС.

При этом проверка проводится только российской стороной. Финский оператор железных дорог отмечает, что не принимает подобных мер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты петербургской военно-медицинской академии имени Кирова высказали намерение помочь с обследованием пациентов, у которых подозревают коронавирус.

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