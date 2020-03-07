Военные врачи академии Кирова заявили о готовности лечить пациентов с подозрением на коронавирус

Специалисты военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге заявили, что готовы присоединиться к лечению пациентов с подозрением на коронавирус.

У медицинского учреждения имеются необходимые для эффективной диагностики компьютерные томографы в количестве пяти штук. Благодаря им заболевание можно выявить значительно быстрее. О готовности помочь сотрудники академии сообщили на заседании, посвященном вопросу коронавируса, которое прошло в четверг, 5 марта.

В ходе совещания обсуждался порядок приема в Боткинскую больницу людей, прибывших из стран, где бушует опасная инфекция. Отметим, что врачи военно-медицинской академии имеют внушительный опыт борьбы с вирусными инфекциями и диагностики синдромосходных состояний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самочувствии двух петербуржцев, которым подтвердили коронавирус.