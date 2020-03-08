Юную дочь Вячеслава Малофеева задержали за наркоторговлю

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Дочь бывшего вратаря российской сборной Вячеслава Малафеева, 16-летняя Ксения, стала фигурантом уголовного дела.

Согласно данным Telegram-канала «Mash на Мойке», правоохранительные органы открыли дело по статье уголовного кодекса «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас юная подозреваемая находится в больнице под наблюдением.

Ксения Малофеева была задержана во время продажи таблеток экстази в Петербурге. Подросток находится под подпиской о невыезде.

Ксения родилась в первом браке Малафеева с продюсером Мариной Малафеевой, которая погибла в 2011 году в автомобильной аварии. После смерти жены спортсмен заключил брак с Екатериной Комяковой, которая родила ему сына.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, изготавливающий наркотики в домашней лаборатории, окажется на скамье подсудимых.