Существование инопланетной жизни доказано учеными

Существование инопланетной жизни доказано учеными
Инопланетные организмы, скорее всего, находятся за пределами Солнечной системы. Фото: pixabay

Исследование японских научных сотрудников из Токийского университета доказало наличие жизни во Вселенной, однако инопланетные организмы, скорее всего, находятся за пределами Солнечной системы.

Согласно пресс-релизу на Phys.org, учеными доказано, что молекула РНК может несколько раз сформироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной. Эта молекула позволяет живым организмам воспроизводить себя. Для соединения нуклеотидов друг с другом с образованием РНК необходимо время и подходящие химические условия. Вместе с тем, ряд специалистов не уверен, что это может происходить по всей территории наблюдаемой Вселенной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые доказали существование людоедов из дневников Колумба.

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Существование инопланетной жизни доказано учеными
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