Минприроды предлагает взимать экосбор за производство упаковки

Минприроды предлагает взимать экосбор за производство упаковки
Минприроды предлагает внести поправки в закон "Об отходах производства и потребления". Фото: pixabay

Российское Министерство природных ресурсов и экологии предложило взимать экологический сбор за производство и ввоз упаковки как за готовый товар.

Соответствующий проект закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минприроды предлагает внести поправки в закон «Об отходах производства и потребления».

На сегодняшний день выполнение нормативов утилизации товаров и упаковки, которые утратили свои потребительские свойства, может обеспечивать сам производитель на собственных объектах по утилизации отходов от использования товаров. В случае, если производитель не утилизирует отходы самостоятельно, то он уплачивает экосбор.

В Минприроды отметили, что производители и импортеры товаров зачастую игнорируют выполнение обязательств, что приводит к невыполнению нормативов утилизации и низкой собираемости экосбора.

Законопроект предлагает обеспечивать механизм реализации РОП только уплатой экосбора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работу Петербургского завода по переработке отходов будет контролировать специальная группа.

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