Работу Петербургского завода по переработке отходов будет контролировать специальная группа

Вместе с местной администрацией Заневского городского поселения и гражданами был составлен план действий.

На заседании рабочей группы 20 февраля, помимо администрации и депутатов, присутствовали жители из ближайших к заводу домов и организация «Зеленый фронт».

По результатам переговоров решено провести обследование территории завода с личным участием членов рабочей группы. До 10 марта будет произведен забор воздуха и грунта для проверки Роспотребнадзора. Помимо этого, проверки влияния на экологию от предприятия предлагают организовать на постоянной основе. Предлагается и выяснить уровень заболеваемости людей, который проживают на территории рядом с заводом. Об этом сообщает «Зеленый фронт».

Всеволожский суд удовлетворил прошение Роспотребнадзора и обязал «Завод МПБО-2» очистить территорию от опасных отходов. Напомним, в воздухе там превышена концентрация трихлорметана.

Доказана и токсичность мазутной воды, которая сливалась в дренажную канаву. Поэтому, помимо исследования завода, нужно будет организовать вывоз опасных отходов

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, что течет в канавы у завода по переработке отходов в Янино.