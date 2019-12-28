Стало известно, что течет в канавы у завода по переработке отходов в Янино

Также были проанализированы сточные воды, выходящие из трубы с территории предприятия в дренажную канаву. Фото: МОО «Зеленый Фронт»

Также были проанализированы сточные воды, выходящие из трубы с территории предприятия в дренажную канаву. Фото: МОО «Зеленый Фронт»

Стали известны результаты отбора проб воды, отобранные аккредитованной лабораторией из дренажной канавы у завода по переработке отходов СПБ ГУП «Завод МПБО-2» в Янино, сообщает МОО «Зеленый Фронт».

В дренажной канаве, расположенной у забора предприятия в районе места размещения свалочных масс, были выявлены превышения предельно-допустимых концентраций химических веществ относительно санитарных требований к воде водных объектов по следующим показателям: аммоний-ион в 100 раз, синтетические поверхностно-активные вещества в 62 раза, железо в 20 раз, нефтепродукты в 2 раза, кадмия в 3,2 раза, марганец в 3,9 раза, свинец в 7,4 раза, хлорид-ионы в 3 раза.

Также были проанализированы сточные воды, выходящие из трубы с территории предприятия в дренажную канаву. Было выявлено превышение ПДК по следующим показателям: аммоний ион в 66 раз, синтетические поверхностно-активные вещества в 113 раз, железо в 14,7 раз, нефтепродукты в 547 раз, ртуть в 1,4 раза, свинец в 2,6 раза, фосфат-ионы в 7,7 раз.

В Ленобласти Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора начало проверку по факту обращения организации. Сотрудники сообщили о сбросе загрязнённых стоков.

Сброс производится в дренажную канаву через трубу, которая выведена с территории СПб ГУП «Завод МПБО-2» в деревне Янино-1 Всеволожского района. Заявители отметили, что в сбрасываемых стоках содержатся нефтепродукты. Как сообщили в Роспортебнадзоре, в ходе осмотра прилегающей к заводу территории специалисты обнаружили трубу, отводящую стоки в указанную канаву. В данной точке был произведен отбор проб стоков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудники Росприроднадзора проверяли на загрязнения Ижору.