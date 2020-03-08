Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Российский президент Владимир Путин поздравил жительниц России с Международным женским днем, 8 марта. Видео с поздравлением главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент в своей речи поздравил всех россиянок и отметил, что «наши дорогие женщины, самые лучшие в мире». Он оценил значимый успех женщин в работе и учебе, а также способность любить, сопереживать и заботиться о близких.

Путин также отметил важность ценностей, которые женщины передают из поколения в поколение. По его словам, дочери учатся у мам такому отношению к жизни.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот», — заявил глава государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил жительниц Петербурга с 8 марта.