Прокуратура взяла на контроль расследование убийства подростка в Колпино

В мальчика выстрелили из ружья. Фото: pixabay.com

В мальчика выстрелили из ружья. Фото: pixabay.com

В парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура Петербурга.

Ведомство проконтролирует ход расследования. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Колпинского района, рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, тело 14-летнего школьника было обнаружено 7 марта. Как полагает следствия, подросток вместе со сверстниками находился в квартире. Из ружья в него выстрелил сын хозяина жилья. Ранение оказалось смертельным. Тело погибшего подросток вынес в парадную.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расследование убийства подростка взято на контроль в центральном аппарате СК России.