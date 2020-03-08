Прокуратура взяла на контроль расследование убийства подростка в Колпино

В парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. Расследование уголовного дела поставила на контроль прокуратура Петербурга.
Ведомство проконтролирует ход расследования. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Колпинского района, рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Напомним, тело 14-летнего школьника было обнаружено 7 марта. Как полагает следствия, подросток вместе со сверстниками находился в квартире. Из ружья в него выстрелил сын хозяина жилья. Ранение оказалось смертельным. Тело погибшего подросток вынес в парадную.
Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расследование убийства подростка взято на контроль в центральном аппарате СК России.