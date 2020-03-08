На Фучика угнали Land Cruiser за 5,6 миллионов

Полиция Фрунзенского района Петербурга разыскивает дорогостоящую иномарку. У дома 2 по улице Фучика неизвестный похитил автомобиль Toyota Land Cruiser.
О краже сообщил владелец иномарки 1982 года рождения. Мужчина обратился в полицию в пятницу, 6 марта. По его словам, хищение произошло в период между 21 и 22 часами в этот же день.
«Сумма ущерба составила 5,6 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и принимает меры по розыску и задержанию похитителя.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у командира войсковой части угнали внедрожник Range Rover стоимостью 4,5 млн рублей. Хищение произошло, когда офицер находился в отпуске.