На Фучика угнали Land Cruiser за 5,6 миллионов

Полиция Фрунзенского района Петербурга разыскивает дорогостоящую иномарку. У дома 2 по улице Фучика неизвестный похитил автомобиль Toyota Land Cruiser.

О краже сообщил владелец иномарки 1982 года рождения. Мужчина обратился в полицию в пятницу, 6 марта. По его словам, хищение произошло в период между 21 и 22 часами в этот же день.

«Сумма ущерба составила 5,6 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и принимает меры по розыску и задержанию похитителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у командира войсковой части угнали внедрожник Range Rover стоимостью 4,5 млн рублей. Хищение произошло, когда офицер находился в отпуске.