Петербурженка отравилась средством от клопов в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга госпитализировали 30-летнюю женщину. Причиной этого стало острое химическое отравление.

Скорую петербурженке вызвали ночью 8 марта. По предварительным данным, она почувствовала себя плохо после того, как выпила средство от клопов.

В этот момент женщина находилась в гостях в одной из квартир дома 128/1 по Бухарестской улице в Купчино, пишет Конкретно.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Около 2:40 часов ночи её привезли в НИИ скорой помощи. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга годовалый мальчик съел таблетку для отравы тараканов. Ребенка увезли на скорой в тяжелом состоянии.