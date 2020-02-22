Малыш отравился отравой для тараканов на Ленинском

В Красносельском районе Петербурга правоохранители проводят проверку по факту отравления маленького мальчика.

Согласно данным главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, поздним вечером в пятницу, 21 февраля, отдел полиции получил сообщение из Детской больнице о госпитализации несовершеннолетнего ребенка. Все произошло в квартире дома №92/3 по Ленинскому проспекту.

По предварительной информации, за пару часов до госпитализации ребенок съел таблетку средства, которым травят тараканов. Годовалый мальчик находится в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая девушка в Петербурге попала в больницу с отравлением таблетками. По предварительным данным, она отравилась медикаментами.