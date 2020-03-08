Подростка, подозреваемого в убийстве друга, отправили под домашний арест

Подростка, подозреваемого в убийстве друга, отправили под домашний арест
Подросток решением суда отправлен под домашний арест. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 14-летнего подростка. Его подозревают в убийстве ровесника.

Решением суда школьник отправлен под домашний арест. Мера пресечения избрана до 7 мая 2020 года.

«Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвинение подростку пока не предъявлено.

Напомним, 7 марта в парадной дома по улице Ижорского батальона в Колпино обнаружили тело 14-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы. По версии следствия, подросток находился в гостях у сверстника. Из ружья в него выстрелил сын хозяина квартиры. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемый признал вину. Убийство, по словам подростка, произошло по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемый и убитый были лучшими друзьями.

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Подростка, подозреваемого в убийстве друга, отправили под домашний арест