Число погибших от коронавируса в Китае достигло 3119 человек

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 3119 человек
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 735 человека. Число жертв выросло до 3119. При этом почти 1 535 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На данный момент известно о семи случаях заражения коронавирусом в России. В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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Число погибших от коронавируса в Китае достигло 3119 человек
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