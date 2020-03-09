У петербуржца угнали внедорожник за 4 млн, пока он выбирал цветы

У жителя петербуржца угнали внедорожник черного цвета почти за 4 млн рублей.

О случившемся он рассказал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, вечером 8 марта он остановился у цветочного магазина в центре города и вышел на пять минут, чтобы купить цветы, а когда вернулся, Audi Q5 серого цвета 2018 года выпуска уже не было на месте.

«Вышли в магазин на 5 минут за цветами, злоумышленники вытащили ключи из куртки и уехали на машине.В машине осталась сумка с документами. Машина может быть на отстое, либо брошена на близлежащих улицах или во дворах», — сообщили потерпевший.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у командира войсковой части угнали внедрожник Range Rover стоимостью 4,5 млн рублей. Хищение произошло, когда офицер находился в отпуске.