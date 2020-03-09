В Петербурге продают носок Владимира Путина за 100 тыс. рублей

На сервисе по продаже товаров «Авито» появилось необычное объявление. Петербуржец продает носок, который по его словам, принадлежит Владимиру Путину.
Автор объявления утверждает, что президент России забыл этот предмет гардероба в отеле. Стоимость лота составляет 100 тыс. рублей, но продавец также заявил, что торг уместен.
По его словам, Путин забыл этот носок в одном из отелей Нижнего Новгорода во время рабочего визита.
«Перед заселением сотрудники проверяли каждый квадратный миллиметр, что гарантирует отсутствие носка ДО заселения. Носок 100 % Владимира Путина. Любые проверки. Коллекционная модель», — говорится в объявлении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным.