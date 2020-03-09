В Петербурге продают носок Владимира Путина за 100 тыс. рублей

В Петербурге продают носок Владимира Путина за 100 тыс. рублей
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На сервисе по продаже товаров «Авито» появилось необычное объявление. Петербуржец продает носок, который по его словам, принадлежит Владимиру Путину.

Автор объявления утверждает, что президент России забыл этот предмет гардероба в отеле. Стоимость лота составляет 100 тыс. рублей, но продавец также заявил, что торг уместен.

По его словам, Путин забыл этот носок в одном из отелей Нижнего Новгорода во время рабочего визита.

«Перед заселением сотрудники проверяли каждый квадратный миллиметр, что гарантирует отсутствие носка ДО заселения. Носок 100 % Владимира Путина. Любые проверки. Коллекционная модель», — говорится в объявлении.

Носок. Фото: avito.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным.

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В Петербурге продают носок Владимира Путина за 100 тыс. рублей
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