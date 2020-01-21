В Пулково продают иконы с изображением Путина

В Пулково продают иконы с изображением Путина
Такая икона продается за 79 тыс. рублей.Фото: Twitter @ArkChaplygin

В аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным.

Икону заметил председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин и рассказал об этом в своем Twitter.

«А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» — пишет автор поста.

Он отметил, что такая икона продается за 79 тыс. рублей.

В православии считается, что живых нельзя изображать на иконах, поскольку они еще не освободились от греха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину стать российским премьер-министром. Глава Федеральной налоговой службы, работающий на этом посту в течение десяти лет, принял предложение.

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