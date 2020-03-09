Автобус с молодежной командой по боксу разбился в Мексике

Автобус с молодежной командой по боксу разбился в Мексике
ДТП унесло жизни шести человек. Фото: Pixabay

На трассе Сонора в северной части Мексики разбился автобус с молодежной командой по боксу.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. ДТП унесло жизни шести человек. Еще 25 человек пострадали, сообщает телеканал Televisa. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель автобуса с молодежной командой не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автобус с молодежной командой по боксу разбился в Мексике
Утром спасатели тушили квартиру на улице Красного Курсанта
Гребень антициклона принесет прояснения в петербургское небо
«Зенит» сегодня сыграет с «Уфой»
В США призвали американцев отказаться от путешествий на круизных лайнерах
Hyundai переехал пешехода по дороге во Всеволожск
Диетолог рассказала, какие продукты помогают побороть авитаминоз
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей