Автобус с молодежной командой по боксу разбился в Мексике

На трассе Сонора в северной части Мексики разбился автобус с молодежной командой по боксу.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. ДТП унесло жизни шести человек. Еще 25 человек пострадали, сообщает телеканал Televisa. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель автобуса с молодежной командой не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.