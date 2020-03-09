ЦБ временно отказался закупок иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение на 30 дней приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Такое решение принято из-за ситуации на нефтяном рынке.

«Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — сообщается на сайте регулятора.

В марте 2020 года на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на майские поставки нефти марки Brent уменьшилась едва ли не в половину, на 42,6%. Её цена составила $31,74 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой на апрель и вовсе упала на 48,9%, опустившись до $27,72.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Банк России предлагает применить к ипотечным кредитам коэффициенты риска, которые будут рассчитываться из соотношения «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента.