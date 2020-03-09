Более 250 тысяч человек совершили кражу в России в 2019 году

Министерство внутренних дел выявило 255 тыс. человек, которые подозреваются в совершении кражи на территории РФ в прошлом году.
По официальным данным, в 2019 году было совершено свыше 770 тыс. преступление по статье 158 УК РФ («Кража»), сообщает ТАСС.
Зафиксировано более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов.
Более 2,8 тысяч противоправных деяний были связаны с кражей мобильных телефонов, совершенных в общественном транспорте.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе правоохранительные органы расследуют крупную квартирную кражу. Неизвестные вынесли из помещения 2,6 млн рублей и золотые часы, которые были оставлены в наследство. В полицию обратилась пенсионерка, у которой не так давно скончался муж.