Более 250 тысяч человек совершили кражу в России в 2019 году

В 2019 году было совершено свыше 770 тыс. преступление по статье 158 УК РФ («Кража»). Фото: Baltphoto

В 2019 году было совершено свыше 770 тыс. преступление по статье 158 УК РФ («Кража»). Фото: Baltphoto

Министерство внутренних дел выявило 255 тыс. человек, которые подозреваются в совершении кражи на территории РФ в прошлом году.

По официальным данным, в 2019 году было совершено свыше 770 тыс. преступление по статье 158 УК РФ («Кража»), сообщает ТАСС.

Зафиксировано более 1,5 тысячи случаев хищения грузов и около 400 краж цветных и редкоземельных металлов.

Более 2,8 тысяч противоправных деяний были связаны с кражей мобильных телефонов, совершенных в общественном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе правоохранительные органы расследуют крупную квартирную кражу. Неизвестные вынесли из помещения 2,6 млн рублей и золотые часы, которые были оставлены в наследство. В полицию обратилась пенсионерка, у которой не так давно скончался муж.