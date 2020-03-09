На семи федеральных трассах Ленобласти ограничили движение транспорта

С полуночи 9 марта до полуночи 10 марта на трассе Выборг — Светогорск будет ограничен проезд по мосту через реку Вуоксу из-за капремонта строения. Фото: Baltphoto

С полуночи 9 марта до полуночи 10 марта на трассе Выборг — Светогорск будет ограничен проезд по мосту через реку Вуоксу из-за капремонта строения. Фото: Baltphoto

В праздничный выходной, понедельник 9 марта, на федеральных трассах Ленинградской области продолжаются ремонтные работы, в связи с чем ограничено движение транспорта.

Как передают в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» на км 12-179 и км 55-59 автодороги «Кола» в обед стороны ограничена скорость движения. Изменения действуют с 8 до 19 часов и связаны с ремонтом, выправкой и монтажом дорожных знаков. В аналогичный период времен осложнено движение по км 593-674 шоссе М-10 «Россия» в оба направления, км 108-149 трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», а также км 479-532 и км 531 автодороги А-114 «Вологда — Тихвин».

С 8:00 до 20:00 на 142-м километре трассы «Скандинавия» также будут стоять знаки, ограничивающие скорость. Аналогичные изменения действуют при подъезде к Выборгу № 1 км 4-6, подъезде к МАПП Брусничное км 0-3, 6-8 и автодороге А-181 «Магистральная» на км 15-25 и 70-75 в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Авиаконструкторов и Среднеохтинском в Петербурге вводят ограничения для транспорта.