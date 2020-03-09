Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина спас из пожара соседей

В коттеджном посёлке «Гранит» во Всеволожском районе Ленобласти в воскресенье, 8 марта, загорелся частный дом. Жителей спас бдительный сосед.

О случившемся сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 20:44. На место чрезвычайного происшествия оперативно выехали спасатели, однако к их приезду дом был полностью уничтожен огнем.

По предварительной информации, источником возгорания стала печка, находившаяся в гараже. Позже огонь перекинулся на коттедж. К счастью, никто не пострадал: владельцев частного дома спас сосед, который почувствовал запах гари и вовремя сообщил об этом.

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