На Комендантском столкнулись более пяти автомобилей

На Комендантском столкнулись более пяти автомобилей
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Не уточняется, есть ли пострадавшие. На участке дороги возможна пробка.

Об этом стало известно сегодня вечером, 9 марта. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Комендантском проспекте недалеко от дома 34. Там столкнулись как минимум пять автомобилей – непонятно, пострадал ли кто-нибудь в массовой аварии и кто стал виновником инцидента.

Комментаторы уверены, что всему виной полнолуние. Другие же считают, что ничего удивительного не произошло.

«Восьмое марта в самом разгаре»,

— уверен один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Вербной улице сгорела «ГАЗель» с макулатурой. На сообщение о возгорании оперативно отреагировали спасатели, однако к их приезду от кузова грузовика остался лишь остов.

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