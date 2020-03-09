На Вербной улице сгорела «ГАЗель» с макулатурой

На Вербной улице сгорела &#171;ГАЗель&#187; с макулатурой
"Солнце напекло!", - даже в такой ситуации пользователи Сети находят слова для ироничных комментариев. Фото: https://vk.com/spb_today

В Приморском районе Санкт-Петербурга на перекрестке Вербной и Афонской улиц загорелась «ГАЗель», внутри которой находились различные бумаги.

Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 9 марта, около четырех часов дня. О пожаре рассказали свидетели события в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». На сообщение о возгорании оперативно отреагировали спасатели, однако к их приезду от кузова грузовика остался лишь остов.

Внутри уничтоженного кузова находилось множество различных бумаг и коробок, каково было их предназначение и что послужило причиной пожара остается неизвестным. К счастью, пострадавших в ЧП нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе столкнулись четыре автомобиля и маршрутка. По предварительным данным, участником ДТП стал известный автоблогер.

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