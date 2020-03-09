В Петербурге спасали одиноких нерпят

Малыши оказались на тающей льдине без присмотра мамы.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что заметили спасательную операцию, прогуливаясь по Свердловской набережной. Парочка нерпят сидели на тающей льдине без присмотра мамы. Им могла грозить верная смерть, если бы им на выручку не пришли активисты.

В комментариях пользователи пояснили, что очень важно помогать нерпятам в таких ситуациях. В молодом возрасте не все особо умеют плавать, а, значит, они могли бы упасть в воду и утонуть.

«Из-за непрочного льда и ранней весны нерпят уносит от мам-нерп, от голода нерпятки погибают, так как кормятся молоком и плавать ещё не умеют»,

— пишет пользователь под постом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по Неве дрейфуют на льдинах одинокие детеныши нерп.