На территории экс-завода «Светлана» прогремел взрыв

На территории экс-завода &#171;Светлана&#187; прогремел взрыв
Может прогреметь еще один взрыв. Фото: Pixabay

С места происшествия эвакуировали 30 человек. О пострадавших информация не поступала.

Все случилось сегодня вечером, 9 марта. Обо всем пишет 78.ru, ссылаясь на источники в экстренных службах. взрыв прогремел на территории бывшего завода «Светлана», который находится на проспекте Энгельса. В результате разгорелось пламя – спасатели боятся, что он может стать причиной еще одного «хлопка». Они ждут, пока выгорит весь водород.

Из зданий поблизости эвакуировали в общей сложности 30 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на самолете, летевшем из Петербурга в Симферополь, не обнаружили взрывного устройства.

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