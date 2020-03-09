На территории экс-завода «Светлана» прогремел взрыв

Может прогреметь еще один взрыв. Фото: Pixabay

Может прогреметь еще один взрыв. Фото: Pixabay

С места происшествия эвакуировали 30 человек. О пострадавших информация не поступала.

Все случилось сегодня вечером, 9 марта. Обо всем пишет 78.ru, ссылаясь на источники в экстренных службах. взрыв прогремел на территории бывшего завода «Светлана», который находится на проспекте Энгельса. В результате разгорелось пламя – спасатели боятся, что он может стать причиной еще одного «хлопка». Они ждут, пока выгорит весь водород.

Из зданий поблизости эвакуировали в общей сложности 30 человек. Непонятно, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на самолете, летевшем из Петербурга в Симферополь, не обнаружили взрывного устройства.