Синоптик рассказал о лете 2020 года

Он пообещал, что температура будет комфортной.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем сообщает «Российская газета», ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец. Он рассказал, что температура летом 2020 года будет комфортной – в среднем до плюс 25 градусов. При этом значение будет выше на один-два градуса, чем обычно.

Также синоптик заявил, что во многих регионах россияне смогут насладиться летом без экстремальной жары и дождей. Напоминаем, что Тишковец использовал для составления прогноза новейшую технологию, которая помогла ему предугадать одну из самых теплых зим за последние годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гребень антициклона принесет прояснения в петербургское небо. Воздух прогреется до плюс 8 градусов.