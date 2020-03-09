В Москве выявили три случая коронавируса за сутки

Число заболевших в России увеличилось с 17 до 20 человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем сообщает оперативный штаб. За сутки в Москве коронавирус диагностировали у трех человек – они перед возвращением на родину посещали Италию. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Отмечается, что количество заболевших увеличилось до 20.

Напоминаем, что россияне, приезжающие в Россию из других стран, должны заявить о своих путешествиях и оставаться на двухнедельном карантине. К слову, эпидемия началась еще в конце 2019 когда, когда китайские власти известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Италия стала лидером по смертности от коронавируса, опередив Иран и Китай. Здесь погибает каждый 20-й заболевший.