Италия стала лидером по смертности от коронавируса, опередив Иран и Китай

Италия стала лидером по смертности от коронавируса, опередив Иран и Китай
На данный момент в Италии 7 375 больных. Фото: pixabay.com

В Италии резко возросло число погибших от нового штамма коронавируса COVID-19, захватившего всю страну. Здесь погибает каждый 20-й заболевший.

Неутешительная статистика, — гибель 4,96% людей из 7,3 тысячи заболевших, — опережает Иран, где раньше была самая высокая смертность (2,93%). При этом Китай, непосредственный источник опасной инфекции, располагается лишь на третьем месте по количеству летальный исходов.

Из всех государств, где ситуация с коронавирусом считается тяжелой, наиболее оптимистичные показатели у Южной Кореи, где погибло 0,68% людей из всех, подхвативших инфекцию, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус затронул даже грядущие Олимпийские игры в Токио. Из-за эпидемии церемонию зажжения олимпийского огня придется провести в закрытом формате.

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