Рудковская ушла на карантин после поездки в Париж

Продюсер проведет дома две недели. Ей пришлось поменять многие планы.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале. Она написала, что вернулась из поездки во Францию и отправилась добровольно на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Женщина призналась, что ей было непросто принять это решение – прошлось отложить празднование юбилея и отменить отпуск.

Напоминаем, что по Парижу продюсер гуляла в черной маске, которую она украсила белыми цветами. Ей кажется, что кто-то ее сглазил из зависти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская отправилась в Эрмитаж, чтобы нагулять аппетит. Она не смогла посмотреть все залы, зато захотела поесть.