Бабкина призналась, что хотела умереть после измены мужа

Артистка сильно переживала из-за предательства любимого человека, но попрощаться с жизнью не решилась.

Об этом стало известно 9 марта. Обо всем рассказала певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Она заявила, что в 1974 году узнала об измене мужа. Тогда пара ждала ребенка, но артистка все равно подумывала о том, как было бы здорово умереть. Бабкина отметила, что все-таки решила дать жизнь своему ребенку. Ее остановил малыш, активно шевелящийся в животе.

Певица сохранила жизнь и себе, и ребенку. Бабкина хотела бы обсудить все с сыном, но он отказывается ее слушать.

«Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: „Он же меня спас“. Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали»,

— поделилась артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Надежда Бабкина рассказала о пластике. Певица не стала отрицать, что она ложилась под нож хирурга. По ее мнению, подобные вмешательства необходимы артистам.