Стас Михайлов поразил поклонников молодым лицом

Стас Михайлов поразил поклонников молодым лицом
Михайлов резко изменился. Фото: https://www.instagram.com/stas_mihailoff/

Артист лег под нож пластического хирурга, который оперировал Деми Мур.

Об этом стало известно 9 марта. Обо всем сообщают «Дни.ру», ссылаясь на собственные источники. Певец Стас Михайлов недавно ездил в Америку, в том числе чтобы сделать пластическую операцию. Над новым лицом «колдовал» голливудский хирург Брайан Новаком, которому доверяет сама Деми Мур.

Артист отрицает любые манипуляции и уверяет, что выглядит молодо благодаря здоровому питанию и активному образу жизни. Супруга Михайлова подтверждает, что он не ложился под нож. Она подчеркнула, что певцу некогда таким заниматься из-за плотного графика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева впервые предстала в купальнике после операции по удалению имплантов.

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