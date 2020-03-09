Лера Кудрявцева впервые предстала в купальнике после операции по удалению имплантов

Лера Кудрявцева впервые предстала в купальнике после операции по удалению имплантов
Поклонники отмечают, что "новая" грудь молодит телеведущую. Фото: Instagram @leratv

Телезвезда Лера Кудрявцева впервые за долгое время показала фотографии в купальнике, представ в откровенном виде после операции по иссечению из груди имплантов.

Актриса и ведущая внезапно оказалась на операционном столе в декабре прошлого года, когда ей в экстренном порядке удалили порвавшиеся импланты в груди. После этого 48-летнюю Кудрявцеву ждал длительный реабилитационный период. Сейчас звезда телевидения на отдыхе в Дубае, где не стесняется появляться в красивых нарядах и купальнике.

Новый размер бюста совсем не печалит Леру, и она подчеркивает это своими костюмами. Так, недавно в своем Instagram звезда и вовсе поделилась фото в купальнике. Подписчики отмечают, что так Кудрявцева выглядит даже лучше. Отметим, что после трагического опыта артистка выступает против применения силиконовых имплантов и пропагандирует естественную красоту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о конфликте Леры Кудрявцевой с руководством Муз-ТВ, из-за чего ей пришлось покинуть канал.

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