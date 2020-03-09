В Ленобласти на пешехода наехала маршрутка

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Непонятно, кто виноват в аварии.

Все случилось вечером 9 марта. Обо всем сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 10-м километре трассы «Петербург – Матокса» – там пешехода сбила с ног маршрутка. В результате на место прибыла скорая, которая госпитализировала 35-летнего мужчину. Его состояние оценивают как тяжелое. Непонятно, как именно все случилось, и кто виноват в аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Комендантском в массовой аварии пострадал подросток. В результате один из мужчин получил травмы средней тяжести, а 15-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.