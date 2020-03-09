На Комендантском в массовой аварии пострадал подросток

На Комендантском в массовой аварии пострадал подросток
Фото: https://vk.com/spb_today

Девушка сидела в одном из автомобилей в качества пассажирки.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем рассказали в пресс-службе УГИБДД. Все случилось на Комендантском проспекте — там столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, виновником стал водитель «Хендай», который не захотел уступать «Ауди», что и стало причиной аварии. Этот инцидент спровоцировал массовое ДТП. В результате один из мужчин получил травмы средней тяжести, а 15-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента. Остается надеется, что все пострадавшие смогут выздороветь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Вербной улице сгорела «ГАЗель» с макулатурой. На сообщение о возгорании оперативно отреагировали спасатели, однако к их приезду от кузова грузовика остался лишь остов.

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