Блогер Диденко рассказала об отношениях с погибшем мужем

Женщина написала пост на девять дней после смерти супруга.
Блогер Екатерина Диденко рассказала историю любви с погибшим супругом. Она написала, что была знакома с Валентином 11 лет и все это время мужчина был опорой для блогера. Женщина уверяет, что будет всегда любить его – даже спустя много лет у нее не будет человека ближе. Диденко заявила, что свадьба состоялась, когда оба партнера были к ней готовы, а вместе с ребенком у них появился первая ипотека, а со вторым – вторая.
Блогер рассказала, что супруг ушел с работы, чтобы помогать ей вести блог – он верил в Диденко и ее увлечение. Сейчас, когда у женщины есть популярность и деньги, она жалеет, что не может все это разделить с Валентином.
«Последние 2 месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по-настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье,»
– размышляет Диденко.
Она также подчеркнула, что не представляет своей жизни без мужа, но ей нужно крепиться ради детей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парень девушки, погибшей на дне рождении Диденко, вышел на связь.