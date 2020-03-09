Блогер Диденко рассказала об отношениях с погибшем мужем

Женщина написала пост на девять дней после смерти супруга.

Блогер Екатерина Диденко рассказала историю любви с погибшим супругом. Она написала, что была знакома с Валентином 11 лет и все это время мужчина был опорой для блогера. Женщина уверяет, что будет всегда любить его – даже спустя много лет у нее не будет человека ближе. Диденко заявила, что свадьба состоялась, когда оба партнера были к ней готовы, а вместе с ребенком у них появился первая ипотека, а со вторым – вторая.

Блогер рассказала, что супруг ушел с работы, чтобы помогать ей вести блог – он верил в Диденко и ее увлечение. Сейчас, когда у женщины есть популярность и деньги, она жалеет, что не может все это разделить с Валентином.

«Последние 2 месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по-настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье,»

– размышляет Диденко.

Она также подчеркнула, что не представляет своей жизни без мужа, но ей нужно крепиться ради детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что парень девушки, погибшей на дне рождении Диденко, вышел на связь.