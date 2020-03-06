Парень девушки, погибшей на дне рождении Диденко, вышел на связь

Он рассказал, как себя чувствует после случившегося.

Об этом стало известно 6 марта. Новостями поделился Андрей Бойко в Instagram-аккаунте. Он рассказал, что уже похоронил возлюбленную и наконец готов выйти на связь. Бойко вспомнил, как держал девушку за руку и ему казалось, что есть шансы на выздоровление. Сейчас парень чувствует себя плохо, но ему с каждым днем легче. Блогер заявил, что ему не помогает психолог и что «начинает рвать крышу».

«Просто черная дыра. Ком в горло не лезет. Начинает рвать крышу, психолог не помогает. Хочется кричать, рассказать обо всем»,

— поделился Бойко.

Он признался, что ему советуют продолжать вести блог, но пока он не чувствует в себе силы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко рассказала об «осознании» трагедии на вечеринке. Она отметила, что «засыпает под таблетками» и «долго прокручивает эту ситуацию в голове».