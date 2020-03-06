Блогер Диденко рассказала об «осознании» трагедии на вечеринке

Блогер Екатерина Диденко рассказала, что «осознала» трагедию, которая произошла на вечеринке в честь ее дня рождения в банном комплексе Москвы.

«Если раньше я была в шоке и не верила в происходящее, (то. – прим. ред.) сейчас я это осознала. Но не понимаю, как жить дальше», — написала блогер в Instagram.

Она отметила, что «засыпает под таблетками» и «долго прокручивает эту ситуацию в голове».

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. В результате трагедии скончались три человека, в том числе ее муж. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, который был сюрпризом для именинницы, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.