Петербург вошел в десятку в рейтинге экономически здоровых регионов

Петербург вошел в десятку в рейтинге экономически здоровых регионов
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto

Эксперты составили рейтинг наиболее экономически здоровых регионов России. В тройку лидеров попали Москва, Сахалинская и Тюменская области. Петербург занял шестое место.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на рейтинговое агентство «Эксперт РА» и фон «Росконгресс», индекс российской столицы составил 98%, Сахалинской области — 97%, а Тюменской — 83%. Следом идет Ямало-Ненецкий АО с индексом 81%, Ханты-Мансийский округ — 80% и Петербург с 76%.

В десятку также попали Московская область, Татарстан, а также Магаданская и Ленинградская области. Лидеры рейтинга обладают развитым обрабатывающим сектором, а также большими объемами сырья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург находится на 48 месте в рейтинге по аварийности на дорогах.

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