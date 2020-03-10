Петербург вошел в десятку в рейтинге экономически здоровых регионов

Эксперты составили рейтинг наиболее экономически здоровых регионов России. В тройку лидеров попали Москва, Сахалинская и Тюменская области. Петербург занял шестое место.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на рейтинговое агентство «Эксперт РА» и фон «Росконгресс», индекс российской столицы составил 98%, Сахалинской области — 97%, а Тюменской — 83%. Следом идет Ямало-Ненецкий АО с индексом 81%, Ханты-Мансийский округ — 80% и Петербург с 76%.

В десятку также попали Московская область, Татарстан, а также Магаданская и Ленинградская области. Лидеры рейтинга обладают развитым обрабатывающим сектором, а также большими объемами сырья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург находится на 48 месте в рейтинге по аварийности на дорогах.