Петербург находится на 48 месте в рейтинге по аварийности на дорогах

в 2018 году аварий в России было больше. Фото: pixabay.com

в 2018 году аварий в России было больше. Фото: pixabay.com

Количество дтп с пострадавшими по стране за 2019 год уменьшилось на 2,2 процента.

В рейтинге представлены регионы с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. Свою инфографику опубликовали РИА-новости.

В пятерку самых опасных регионов попали: Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Свердловская область, Республика Ингушетия и Ростовская область.

Северная столица же оказалась на 48 месте в данном рейтинге. Ленинградская область расположилась на 69 месте.

Самыми безопасными, судя по данным в инфографика, были признаны — Республика Тыва, Ярославская область, Омская область, Владимирская область и Карачаево-Черкесская Республика.

Всего в списке было представлено 85 регионов.

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