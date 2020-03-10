Петербуржцы заметили пролетающий в небе метеор

Вчера вечером, 10 марта, жители Петербурга могли наблюдать в небе пролетающий мимо Земли, который горел в атмосфере.

Житель Петербурга опубликовал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» запись, заснятую видеорегистратором в автомобиле. На видео видно, как в вечернем небе над Петербургом пролетает сгорающий метеор. Пользователь отметил, что видео было заснято на юге КАД.

«Это участок КАД от Пулковки к Дачному. Он где-то на Северо-Западе падал, может даже над Финляндией», — написал автор видео, отвечая на вопрос о местоположении метеора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы наблюдали в понедельник суперлуние. В такие моменты Луна подходит к Земле на расстояние менее 362 тысяч километров, из-за чего она кажется непривычно огромной.