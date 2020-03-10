Матч «Зенита» с «Уфой» в Петербурге стал самым посещаемым в 21-м туре РПЛ

Аналитики проанализировали посещаемость матчей 21-го тура РПЛ.

Матчи в Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве вошли в топ-3 по числу зрителей на стадионах в 21-м туре РПЛ.

Матч «Зенит» и «Уфа», прошедший на «Газпром Арене», стал самым посещаемым в 21-м туре РПЛ. В первую тройку по числу зрителей также попали матчи в Ростове-на-Дону и Москве, сообщает пресс-служба агентства ТурСтат.

На встрече «Зенита» и «Уфы», завершившийся с ничейным счетом 0:0 присутствовали 42 тысячи 191 зритель. Матч прошел в Петербурге 9 марта. «Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков.

Всего 2 млн 940 тысяч зрителей посетили матчи всех 21 туров РПЛ этого сезона. Это, в среднем, 17,6 тысяч за матч.