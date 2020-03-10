В России коронавирус признают форс-мажором при исполнении госконтрактов

Российское правительство намерено добавить в перечень обстоятельств непреодолимой силы из-за распространившейся по всему миру эпидемии коронавируса COVID-2019.

Как сообщает «Коммерсантъ«, ссылаясь на источник в Минпромторге, правительство планирует признать форс-мажором при выполнении госзакупок трудности, вызванные новым типом коронавируса. Соответствующий нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его прорабатывает Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином.

Издание отмечает, что это необходимо для сглаживания проблем на фоне коронавируса, которые связаны с исполнением обязательств при срыве экспортных поставок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ предупреждает, что миру грозит пандемия коронавируса.