ВОЗ предупреждает, что миру грозит пандемия коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса COVID-2019 становится более реальной. Об это заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова гендиректора ВОЗ, усиление угрозы пандемии вируса связано с быстрым распространением заболевания в странах мира, однако подавляющее большинство больных находятся в лишь в нескольких странах. Он также заявил, что пандемия коронавируса станет первой в истории пандемией, которую смогут контролировать.

Глава ВОЗ также сообщил, что организацией отправлены медицинские маски в более чем 50 стран и планируются еще поставки в 28 стран. Помимо этого, ВОЗ снабдила лабораторным оборудованием 120 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии карантин распространили на всю страну из-за коронавируса.