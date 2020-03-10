В Италии карантин распространили на всю страну из-за коронавируса

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что страна вводит жесткие ограничения на передвижение граждан по стране в связи с активным распространением эпидемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, карантин на всей территории Италии начнет действовать с сегодняшнего утра, 10 марта.

«Мы все должны отказаться от чего-то на благо Италии. Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной», — заявил премьер-министр, уточнив, что граждане смогут передвигаться по стране только в случае крайней необходимости, «из-за работы или в связи со здоровьем».

Кроме того, Конте добавил, что в стране также запрещаются все массовые мероприятия, учебные заведения закрыты на карантин, а также приостановлен национальный чемпионат по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия стала лидером по смертности от коронавируса, опередив Иран и Китай.