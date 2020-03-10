Подростки на угнанном авто уехали из Петербурга в Новгородскую область

В Новогородской области задержали подростков на угнанном авто. Фото: unsplash.com

В Новогородской области задержали подростков на угнанном авто. Фото: unsplash.com

В Новгородской области задержали двух подростков 2001 и 2002 годов рождения. Они ехали на автомобиле, похищенном в Колпинском районе Петербурга.

В полицию 7 марта поступило сообщение о том, что неизвестные похитили автомобиль ВАЗ 210740. Машина принадлежала мужчине 1995 года рождения. Стоимость её он оценил в 20 тыс. рублей.

Обнаружить автомобиль удалось на следующий день. Днем 8 марта инспекторы ДПС заметил ВАЗ на Центральной улице в селе Масловское Новгородской области. В салоне авто находились двое подростков.

«Автомобиль после осмотра передан заявителю под сохранную расписку», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Один из задержанных передан матери. В отношении второго составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух подростков задержали после нападения на прохожего.