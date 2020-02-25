В Гатчине подростки избили прохожего из-за телефона

Мужчина получил травму головы и был госпитализирован. Подозреваемых уже задержали.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщили в главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Красноармейском проспекте в Гатчине в два часа ночи в понедельник. Двое подростков, 16 и 19 лет, напали на прохожего с перцовым баллончиком. Они избили незнакомца и обокрали – все, что у мужчины было с собой, это телефон. Ради смартфона за 50 тысяч рублей несовершеннолетние нанесли владельцу гаджета травму головы.

В результате было возбуждено уголовное дело, а двоих подозреваемых уже удалось задержать. У них при себе был и украденный телефон, и баллончик. Один из них уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

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