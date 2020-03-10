Муж в гостях на Гражданском проспекте ударил стеклянной бутылкой свою жену

Муж в гостях на Гражданском проспекте ударил стеклянной бутылкой свою жену
Женщина находится в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Семейная пара отправилась в гости к жительнице Калининского района, где их пьяная ссора закончилась травмами и вызовом скорой.

В полицию обратилась хозяйка квартиры на Гражданском проспекте, где муж и жена распивали алкоголь. Как стало известно gazeta.spb.ru в ходе конфликта мужчина начал бить жену руками, а затем запустил в голову женщине стеклянной бутылкой. От стекла у нее образовался сильный порез. Кроме того, раны появились на бедрах.

В итоге пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. Муж успел скрыться с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга мужчина на Kia Rio совершил наезд на бывшую жену. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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