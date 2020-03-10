Баскетбольный «Зенит» сыграет матч без зрителей из-за короновируса

Матч баскетбольного «Зенита» и «Виллербана» во Франции пройдет без зрителей. Причиной этого стала угроза распространения коронавируса нового типа.

Команды встретятся в пятницу, 13 марта, в рамках Евролиги. Трибуны в этот день будут закрыты для болельщиков.

Без зрителей будут проходить семь ближайших матчей Евролиги. В частности, при пустых трибунах сыграют казанский УНИКС и «Монако».

Петербургский «Зенит» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице. В активе команды восемь побед в 28 матчах. Шансов на выход в плей-офф команда не имеет.

Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы более чем в 100 странах мира. В России количество заболевших достигло 20. Во Франции короновирусом заразилось 1 тыс. 412 человек, 25 умерли. Среди заболевших, по данным агентства France-Presse, министр культуры Франции Франк Риестер.

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