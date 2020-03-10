МКБ начал поэтапный запуск сервисов после обновления автоматизированной банковской системы

Московский кредитный банк (МКБ) успешно завершил обновление автоматизированной банковской системы (АБС). В условиях высокой нагрузки на пользовательские сервисы требуется дополнительное время для стабилизации работы всех систем.

Банк приносит извинения за доставленные неудобства. В период завершения работ по переходу на новую АБС ряд сервисов может работать с временными ограничениями.

Ранее банк объявил о смене автоматизированной банковской системы (АБС). Новая система позволит модернизировать ИТ-процессы в банке, ускорить развитие услуг и сервисов и эффективнее осуществлять значительно больший объем клиентских операций.